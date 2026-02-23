CGPSC प्रीलिम्स में पूछा- चरका गरु चरत जाय, करिया गरु सुतत जाय? सवालों ने बढ़ाई उलझन, 4589 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित

सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पहला प्रश्न पत्र मॉडरेट से थोड़ा कठिन था। पेपर में पूछे गए सवाल सामान्य प्रगति के लग रहे थे। लेकिन सामान्य तैयारी करने वाले ऐसे सवाल नहीं कर पाते। अच्छी तैयारी करने वालों का पेपर अच्छा गया है। कटऑफ थोड़ा ऊपर होने की संभावना है। निगेटिव मार्केिंग को ध्यान में रखकर जिन्होंने सवाल किए होंगे उनका अच्छा नंबर रहेगा। वहीं दूसरा पेपर सीसेट आसान था। सीजीपीएससी प्रिलिम्स के दोनों पेपर मानक स्तर के रहे। विगत वर्षों की तुलना में इस बार पेपर थोड़ा कठिन रहा। कुल मिलाकर सीजी पीएससी प्रिलिम्स साल-दर-साल क्रमश: कठिन हो रही है।