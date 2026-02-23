Road Accident: धान से भरा ट्रक कार पर पलटा, पति-पत्नी और कैब ड्राइवर की दर्दनाक मौत, सर्जरी के बाद लौट रहे थे घर

Road Accident: राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें धान के बोरे से भरे ट्रक, कार पर पलट गया। हादसे में कार सवार पति-पत्नी और ड्राइवर की मौत हो गई। बताया गया कि सर्जरी के बाद दंपती घर लौट रहे थे। घटना विधानसभा थाना क्षेत्र की है। हादसे की जानकारी देते हुए विधानसभा थाना प्रभारी शिवेंद्र राजपूत ने बताया कि यह हादसा करीब 30 से 25 मिनट पहले हुआ। ओवरलोडेड ट्रक में भरपूर मात्रा में धान के बोरे थे, जो सड़क पर गाड़ी चला रहे व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो गए और कार के ऊपर पलट गए। दुर्घटना स्थल दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक सामने स्थित है।