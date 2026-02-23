23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Road Accident: धान से भरा ट्रक कार पर पलटा, पति-पत्नी और कैब ड्राइवर की दर्दनाक मौत, सर्जरी के बाद लौट रहे थे घर

Road Accident: रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धान से भरे ओवरलोडेड ट्रक कार पर पलट गया। हादसे में पति-पत्नी और कैब ड्राइवर की मौत हो गई..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 23, 2026

raipur road accident

पति-पत्नी और कैब ड्राइवर की दर्दनाक मौत ( Photo - Patrika )

Road Accident: राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें धान के बोरे से भरे ट्रक, कार पर पलट गया। हादसे में कार सवार पति-पत्नी और ड्राइवर की मौत हो गई। बताया गया कि सर्जरी के बाद दंपती घर लौट रहे थे। घटना विधानसभा थाना क्षेत्र की है। हादसे की जानकारी देते हुए विधानसभा थाना प्रभारी शिवेंद्र राजपूत ने बताया कि यह हादसा करीब 30 से 25 मिनट पहले हुआ। ओवरलोडेड ट्रक में भरपूर मात्रा में धान के बोरे थे, जो सड़क पर गाड़ी चला रहे व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो गए और कार के ऊपर पलट गए। दुर्घटना स्थल दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक सामने स्थित है।

Road Accident: हुई थी बाइपास सर्जरी

जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार के रहने वाले राजकुमार शर्मा (66) का रायपुर के एमएमआई अस्पताल में 10 फरवरी से भर्ती थे। वहां सफल बाइपास सर्जरी हुई थी। अस्पताल में भर्ती के दौरान वे बार-बार अपने बेटे मनीष शर्मा से घर तिल्दा जाने की जिद करते रहे।

रविवार को शाम तक जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, तब घर लौटने के लिए बड़े बेटे मनोज शर्मा ने पुणे से ऑनलाइन कैब बुक की थी। कार सवार पति-पत्नी जैसे ही पुरानी विधानसभा के पास नरदहा पहुंचे तो धान से लदा ट्रक कार के ऊपर पलट गया।

हादसे में कैब ड्राइवर की मौत

ट्रक और उसमें रखी धान की बोरियां एक साथ कार पर गिर गई। इस हादसे में कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पति-पत्नी घायल अवस्था में कार में फंसे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 12:59 pm

Published on:

23 Feb 2026 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Road Accident: धान से भरा ट्रक कार पर पलटा, पति-पत्नी और कैब ड्राइवर की दर्दनाक मौत, सर्जरी के बाद लौट रहे थे घर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Budget: बजट का नया समीकरण, खजाने का 40% हिस्सा ‘मदद’ के नाम, पड़ताल में खुले कई राज

cg budget report
रायपुर

BBM डिवीजन के नक्सलियों की वापसी की तैयारी

BBM डिवीजन के नक्सलियों की वापसी की तैयारी, गृहमंत्री बोले- सुरक्षित वापसी की गारंटी, बढ़ेगा सरेंडर(photo-patrika)
रायपुर

अब तक 205 स्थानों में आग, गर्मी के दस्तक देते ही सुलगने लगे जंगल

अब तक 205 स्थानों में आग(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में ‘बिस्मिल की महफिल’ के बाद देर रात बवाल

रायपुर में ‘बिस्मिल की महफिल’ के बाद देर रात बवाल, कार टकराने से शुरू हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज! बस्तर में बारिश-बिजली के आसार, रायपुर में छाए रहेंगे बादल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.