CG Budget: बजट का नया समीकरण, खजाने का 40% हिस्सा ‘मदद’ के नाम, पड़ताल में खुले कई राज

छत्तीसगढ़ में बीते वर्षों में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, छात्रों, महिलाओं और गरीब तबकों को राहत देने के नाम पर कई तरह की सहायता और सब्सिडी दी जाती रही है। इनसे ग्रामीण जेब में तत्काल नकद राहत, कम बिजली बिल, सस्ती या मुफ्त सेवाओं के रूप में त्वरित लाभ दिखता है, जो चुनावी मौसम में राजनीतिक रूप से बेहद आकर्षक भी साबित होता है। वर्ष 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने की बड़ी वजहों में से एक कारण किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करने का वादा था। इसी प्रकार वर्ष 2023 सत्ता परिवर्तन में महतारी वंदन योजना ने बड़ी भूमिका निभाई थी।