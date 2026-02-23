BBM डिवीजन के नक्सलियों की वापसी की तैयारी, गृहमंत्री बोले- सुरक्षित वापसी की गारंटी, बढ़ेगा सरेंडर

Naxalite Surrender: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने दावा किया है कि मार्च के पहले सप्ताह में कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार 3 मार्च तक बीबीएम (बलांगीर, बरगढ़ और महासमुंद) डिवीजन के 15 से अधिक नक्सली छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। यह घटनाक्रम राज्य की पुनर्वास नीति के प्रभाव का परिणाम माना जा रहा है।