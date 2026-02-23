छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से, 24 फरवरी को पेश होगा बजट, कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार…

बजट सत्र को लेकर विधायकों की सक्रियता इस बार साफ नजर आ रही है। कुल 2813 प्रश्न लगाए गए हैं, जिनमें 1437 तारांकित और 1378 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण सूचनाएं, नियम 139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर 1 सूचना, 13 अशासकीय संकल्प, 9 शून्यकाल सूचनाएं और 112 याचिकाएं सदन सचिवालय को प्राप्त हुई हैं। इन आंकड़ों से संकेत मिल रहा है कि आगामी सत्र मुद्दों और बहसों से भरपूर तथा संभावित रूप से हंगामेदार रहने वाला है।