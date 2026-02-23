Public News: आलू को तेल में फ्राई करने से बढ़ता है फैट

आलू एक संपूर्ण आहार है। आलू को लेकर भ्रांतियां फैली हैं जो गलत है। आलू में वो सब कुछ है जो व्यक्ति को जिंदा और स्वस्थ्य रखने के लिए पर्याप्त है। आलू में 80 फीसदी पानी है। हमारी गड़बड़ी यह है कि हमारे देश में जो आलू की रेसिपी बनाई गई वो तेल से थी। आलू को फ्राई करने के लिए तेल, घी का उपयोग किया जाता है। लेकिन आलू में तेल सोखने की क्षमता होती है। फ्राई करते है तो पानी निकल जाता है और तेल आलू में सोख जाता है। जिससे फाइनल प्रोडक्ट जो बचता है उसमें फैट कंटेट बढ़ जाता है। उसी को मोटापा से जोड़ा जाता है। जबकि आलू में 0.8 फीसदी फैट होता है। यह बात कही आईसीएआर-सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टटीट्यूट (सीपीआरआई) शिमला के निदेशक डॉ. बृजेश सिंह ने। वे आलू अनुसंधान परियोजना की मानिटरिंग के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे।