विधानसभा में कांग्रेस का नया दायित्व निर्धारण, लखेश्वर बघेल बने उप नेता प्रतिपक्ष, इन अहम पदों पर भी हुई नियुक्तियां, देखें…

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा के भीतर संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अहम जिम्मेदारियां तय की हैं। बस्तर से विधायक लखेश्वर बघेल को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहीं, दलेश्वर साहू को विधानसभा में चीफ व्हिप और दिलीप लहरिया को डिप्टी व्हिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद की गई हैं।