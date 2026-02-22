22 फ़रवरी 2026,

रविवार

रायपुर

विधानसभा में कांग्रेस का नया दायित्व निर्धारण, लखेश्वर बघेल बने उप नेता प्रतिपक्ष, इन अहम पदों पर भी हुई नियुक्तियां, देखें…

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा के लिए नई जिम्मेदारियों की घोषणा की। लखेश्वर बघेल को उप नेता प्रतिपक्ष, दलेश्वर साहू को चीफ व्हिप और दिलीप लहरिया को डिप्टी व्हिप बनाया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 22, 2026

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अहम नियुक्तियां (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अहम नियुक्तियां (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा के भीतर संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अहम जिम्मेदारियां तय की हैं। बस्तर से विधायक लखेश्वर बघेल को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहीं, दलेश्वर साहू को विधानसभा में चीफ व्हिप और दिलीप लहरिया को डिप्टी व्हिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद की गई हैं।

Chhattisgarh Congress: सदन में लखेश्वर बघेल का बयान

इन फैसलों का उद्देश्य विधानसभा में पार्टी की भूमिका को और प्रभावशाली बनाना है। उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में लखेश्वर बघेल सदन में विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और सरकार की नीतियों व कामकाज पर नजर रखेंगे। चीफ व्हिप के तौर पर दलेश्वर साहू की जिम्मेदारी पार्टी विधायकों के बीच समन्वय बनाए रखना, सदन में अनुशासन सुनिश्चित करना और तय रणनीति को लागू करना होगी।

कांग्रेस की संगठनात्मक पकड़ मजबूत

Chhattisgarh Congress: वहीं, डिप्टी व्हिप दिलीप लहरिया चीफ व्हिप का सहयोग करते हुए सदस्यों के बीच तालमेल को मजबूत करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों से कांग्रेस की संगठनात्मक पकड़ मजबूत होगी और आगामी विधानसभा सत्रों में विपक्ष की भूमिका अधिक सक्रिय और प्रभावी दिखाई देगी। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को नेतृत्व में अवसर देकर संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की गई है।

Updated on:

22 Feb 2026 06:21 pm

Published on:

22 Feb 2026 06:20 pm

