पेंशन कार्ड के नाम पर साइबर ठगी! बैंक अधिकारी बनकर किया कॉल… रिटायर्ड वैज्ञानिक से 1.25 लाख रुपए उड़ाए

पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अज्ञात कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी जैसे ओटीपी, एटीएम/डेबिट कार्ड डिटेल, सीवीवी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। बैंक या कोई भी सरकारी संस्था कभी फोन या मैसेज के जरिए इस तरह की जानकारी नहीं मांगती। यदि इस तरह का कोई कॉल आए, तो तुरंत सतर्क होकर उसे नजरअंदाज करें और जरूरत पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं।