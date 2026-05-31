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छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव! आंधी-बारिश ने दी रात की लू से राहत, जानें आज केसा रहेगा Weather

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली है। रायपुर सहित कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और रात की लू से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम पहले की तुलना में ठंडा हो गया है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 31, 2026

Chhattisgarh Weather Update

Chhattisgarh Weather Update(photo-patrika)

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिनभर झुलसाने वाली गर्मी के बाद शनिवार शाम तेज आंधी और रात में कई इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। सबसे बड़ी राहत यह रही कि रात में चलने वाली लू का असर काफी हद तक कम हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम बदलने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत महसूस की। रात का वातावरण पहले की तुलना में काफी ठंडा हो गया और लोगों को राहत मिली।

Chhattisgarh Weather Update: 4-5 डिग्री तक गिरा तापमान, गर्मी से मिली राहत

मौसम विभाग के अनुसार आंधी और बारिश के कारण रात का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। राजधानी में दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, लेकिन बारिश के बाद रात का मौसम पहले की तुलना में काफी ठंडा महसूस किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह आंधी-बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं रविवार को भी कई स्थानों पर तेज हवा और बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

कई जगह बिजली गिरने की आशंका, अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी गई है। विभाग ने कहा है कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण सावधानी बरतना जरूरी है। आंधी-बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की गई है। लोगों से मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया है।

नौतपा में भी नहीं थमी गर्मी, औसत तापमान 42 डिग्री से ज्यादा

इस समय प्रदेश में नौतपा का असर जारी है। शनिवार को इसका छठवां दिन रहा। 25 मई से शुरू हुए नौतपा के दौरान छत्तीसगढ़ में लगभग हर दिन कहीं न कहीं बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिला है। इसके बावजूद प्रदेश के प्रमुख शहरों में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। राजनांदगांव में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन के सबसे अधिक तापमान में शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 जून को खत्म होने वाला नौतपा इस बार आंधी और बारिश के साथ विदा हो सकता है।

मानसून में देरी के संकेत, 15 जून के बाद बारिश की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून के आगमन में देरी के संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून के 9 जून तक केरल पहुंचने की संभावना है, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ पहुंचने में समय लगेगा। मानसून राज्य में बस्तर मार्ग से प्रवेश करता है और वहां से राजधानी रायपुर तक पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान है कि राजधानी में 15 जून के बाद ही नियमित बारिश की शुरुआत हो सकती है।

आज केसा रहेगा मौसम

छत्तीसगढ़ में आज मौसम का मिजाज गर्म और तेज धूप वाला रहने के संकेत हैं। रायपुर और आसपास के इलाकों में दिन के समय तापमान करीब 39–42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि दोपहर बाद कुछ स्थानों पर हल्की आंधी या बादल छाने की स्थिति बन सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी का असर बना रहेगा, लेकिन शाम के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। लोगों को दोपहर की तेज धूप और लू से सावधान रहने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

31 May 2026 07:42 am

Published on:

31 May 2026 07:34 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव! आंधी-बारिश ने दी रात की लू से राहत, जानें आज केसा रहेगा Weather

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