छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव! आंधी-बारिश ने दी रात की लू से राहत, जानें आज केसा रहेगा Weather

इस समय प्रदेश में नौतपा का असर जारी है। शनिवार को इसका छठवां दिन रहा। 25 मई से शुरू हुए नौतपा के दौरान छत्तीसगढ़ में लगभग हर दिन कहीं न कहीं बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिला है। इसके बावजूद प्रदेश के प्रमुख शहरों में औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। राजनांदगांव में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन के सबसे अधिक तापमान में शामिल है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 जून को खत्म होने वाला नौतपा इस बार आंधी और बारिश के साथ विदा हो सकता है।