छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होगा जनगणना का पहला फेज, जनता को 33 सवालों के देने होंगे जवाब…

घर में उपयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों- जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों—की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इससे आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का आकलन करने में मदद मिलेगी। इस बार जनगणना की सबसे बड़ी खासियत जियो-टैगिंग है। हर घर को डिजिटल मैप पर दर्ज किया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और संसाधनों के वितरण में तेजी और सटीकता आएगी। इसके जरिए राहत कार्यों में तेजी, क्षेत्रीय विकास योजनाओं में सुधार और मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।