CM विष्णुदेव साय का बदला स्टाइल! विदेशी गाड़ी छोड़ अपनाई देसी ‘स्कॉर्पियो’, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Chhattisgarh CM Sai New Car: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अंदाज अब बदला-बदला नजर आ रहा है। वजह है उनकी सवारी, क्योंकि अब वे Toyota Fortuner की जगह विशुद्ध भारतीय Mahindra Scorpio N में सफर करते दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ एक नहीं, बल्कि उनके पूरे काफिले में 6 नई स्कॉर्पियो एन सीरीज की गाड़ियों को शामिल किया गया है। पहले की तरह इस बार भी सभी गाड़ियां काले रंग में ही रखी गई हैं।