CG News: CM साय ने खोला विकास का पिटारा, 16.30 करोड़ से इन 5 सड़कों का किया जाएगा निर्माण, लोगों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के सड़कों के निर्माण के लिए पिटारा खोल दिया है। अब तक सडक़ निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि की मंजूरी मिल चुकी है। जिससे पहुंच विहीन दूरस्थ गांव को मुख्य मार्ग से जोडऩे की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं, सड़क की गुणवत्ता को लेकर भी सीएम साय ने उच्च अधिकारियों को भी लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर चुके हैं।