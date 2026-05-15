Chhattisgarh Rape Case: 72 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता की शिकायत पर थाना कांसाबेल में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64-1, 115-2, और 332-बी के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर और टेक्निकल टीम की मदद से आरोपी के रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र स्थित अपने गृह ग्राम में होने की सूचना मिली। इसके बाद विशेष पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर आरोपी की घेराबंदी की और उसे हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।