दूल्हा बनने का सपना अधूरा! युवक ने फांसी लगाकर खत्म की अपनी जिंदगी, जशपुर के इलाके में पसरा मातम

Jashpur Suicide News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां शादी नहीं होने की चिंता और मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यह मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के किलकिला गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान रामदयाल सिदार के रूप में हुई है।