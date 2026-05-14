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जशपुर

दूल्हा बनने का सपना अधूरा! युवक ने फांसी लगाकर खत्म की अपनी जिंदगी, जशपुर के इलाके में पसरा मातम

Jashpur Suicide News: जशपुर के पत्थलगांव क्षेत्र में शादी नहीं होने से मानसिक तनाव में चल रहे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रामदयाल सिदार के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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जशपुर

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Shradha Jaiswal

May 14, 2026

Jashpur Suicide News

Jashpur Suicide News(photo-AI)

Jashpur Suicide News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां शादी नहीं होने की चिंता और मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यह मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के किलकिला गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान रामदयाल सिदार के रूप में हुई है।

Jashpur Suicide News: लंबे समय से शादी को लेकर परेशान था युवक

परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, रामदयाल सिदार काफी समय से अपनी शादी को लेकर चिंतित रहता था। बताया जा रहा है कि वह लगातार अपने परिवार वालों से शादी कराने की बात कहता था और इसी वजह से मानसिक तनाव में रहने लगा था। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ समय से युवक काफी परेशान दिखाई देता था। हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा।

घर के म्यार में लगाई फांसी

जानकारी के मुताबिक, युवक ने अपने ही घर के म्यार (छत के अंदर बने लकड़ी के हिस्से) में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब परिवार के लोगों ने उसे फंदे पर लटका देखा। इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलने पर पत्थलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव बन रहे बड़ी चिंता

यह घटना एक बार फिर मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों को सामने लाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी, नौकरी और पारिवारिक अपेक्षाओं को लेकर बढ़ता तनाव कई लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। ऐसे मामलों में परिवार और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय रहते बातचीत, सहयोग और मानसिक समर्थन किसी व्यक्ति को गलत कदम उठाने से रोक सकता है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि परिवार या आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में दिखाई दे तो उसकी भावनाओं को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लें। पुलिस का कहना है कि हर समस्या का समाधान संभव है और आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है।

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Published on:

14 May 2026 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / दूल्हा बनने का सपना अधूरा! युवक ने फांसी लगाकर खत्म की अपनी जिंदगी, जशपुर के इलाके में पसरा मातम

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