दूल्हा बनने का सपना अधूरा! युवक ने फांसी लगाकर खत्म की अपनी जिंदगी, जशपुर के इलाके में पसरा मातम

Jashpur Suicide News(photo-AI)
Jashpur Suicide News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां शादी नहीं होने की चिंता और मानसिक तनाव से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यह मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के किलकिला गांव का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान रामदयाल सिदार के रूप में हुई है।
परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, रामदयाल सिदार काफी समय से अपनी शादी को लेकर चिंतित रहता था। बताया जा रहा है कि वह लगातार अपने परिवार वालों से शादी कराने की बात कहता था और इसी वजह से मानसिक तनाव में रहने लगा था। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ समय से युवक काफी परेशान दिखाई देता था। हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा।
जानकारी के मुताबिक, युवक ने अपने ही घर के म्यार (छत के अंदर बने लकड़ी के हिस्से) में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब परिवार के लोगों ने उसे फंदे पर लटका देखा। इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है।
सूचना मिलने पर पत्थलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
यह घटना एक बार फिर मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दों को सामने लाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी, नौकरी और पारिवारिक अपेक्षाओं को लेकर बढ़ता तनाव कई लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। ऐसे मामलों में परिवार और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय रहते बातचीत, सहयोग और मानसिक समर्थन किसी व्यक्ति को गलत कदम उठाने से रोक सकता है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि परिवार या आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में दिखाई दे तो उसकी भावनाओं को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लें। पुलिस का कहना है कि हर समस्या का समाधान संभव है और आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
जशपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग