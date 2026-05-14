Crime News: आम की ट्रे के नीचे छिपा था 1.13 करोड़ का गांजा, फिल्मी अंदाज में पीछा कर पुलिस ने तस्कर को पकड़ा

12 मई को पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि सुंदरगढ़ (ओडिशा) के रास्ते एक सफेद पिकअप वाहन में कच्चे आमों की आड़ में गांजे की तस्करी की जा रही है। डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर तत्काल नाकाबंदी की गई। ग्राम देवरी के पास जब संदिग्ध वाहन को रोकने का इशारा किया गया, तो चालक ने रुकने के बजाय वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमनाथ सिंह (36), निवासी बगीचा (जशपुर) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस तस्करी के पीछे ओडिशा से उत्तर प्रदेश तक फैले सिंडिकेट में और कौन-कौन शामिल है।