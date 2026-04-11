फिल्मी अंदाज में पुलिस की कार्रवाई! बाराती बनकर पहुंची शादी में… 8 जुआरी गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार

छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में साइबर सेल सक्ती प्रभारी सी.पी. कंवर सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और जवानों का विशेष योगदान रहा।