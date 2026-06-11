सरकारी जमीन को बताया आबादी भूमि! छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना के 246 आवासों में हुई हेराफेरी, जांच शुरू

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बाराद्वार नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ आवासों की स्वीकृति के लिए सरकारी भूमि के रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत स्वीकृत कई आवासों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मामले में नगर पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधियों और तत्कालीन पटवारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।