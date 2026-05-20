अल्टीमेटम जारी! 24 घंटे में मकान बनाओ या पैसा लौटाओ, छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना में बड़ा एक्शन

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के तखतपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद वर्षों से मकान निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका ने ऐसे 455 लाभार्थियों को अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने या सरकारी राशि वापस जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। वर्ष 2020-22 में जारी की गई पहली किस्त के बाद भी कई लोगों ने निर्माण कार्य नहीं किया, जिससे करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं। समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर एफआईआर और रिकवरी की चेतावनी दी गई है।