Bilaspur News: 27 सप्ताह के गर्भ जितनी विशाल गांठ, गर्भाशय के मुंह से निकला 15.14 सेंटीमीटर का ट्यूमर, डॉक्टर भी हैरान

सिम्स अस्पताल ने एक बार फिर यह साबित किया है कि गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज में सरकारी अस्पताल भी उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन सकते हैं। जिला अस्पताल जीपीएम से रेफर होकर पहुंची दुजी बाई की हालत बेहद नाजुक थी। लंबे समय से हो रहे दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव और संक्रमण ने उन्हें शारीरिक रूप से बेहद कमजोर कर दिया था। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने पाया कि गर्भाशय के मुंह में लगभग 15.14 सेंटीमीटर का विशाल सर्वाइकल फाइब्रॉइड पॉलीप विकसित हो चुका था।