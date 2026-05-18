18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर के घर में पक रहा था गौमांस! खबर पड़ते ही हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रेड के बाद गरमाया माहौल

Bilaspur Beef Controversy: बिलासपुर के कोनी क्षेत्र स्थित अटल आवास में कथित गौमांस पकाने की सूचना के बाद तनाव फैल गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन निगरानी जारी है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

May 18, 2026

Bilaspur Beef Controversy

Bilaspur Beef Controversy(photo-patrika)

Bilaspur Beef Controversy: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी क्षेत्र स्थित अटल आवास में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक घर में कथित तौर पर गौमांस पकाने और खाने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में भारी हंगामा शुरू हो गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना के बाद स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है। इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन सुरक्षा के लिए निगरानी जारी है।

Bilaspur Beef Controversy: हिंदू संगठनों का विरोध, मौके पर पहुंचकर किया प्रदर्शन

सूचना मिलते ही कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित घर में गौमांस पकाया और खाया जा रहा था, जो गंभीर मामला है।इस दौरान इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई।

पुलिस ने संभाली स्थिति, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और प्रारंभिक जांच के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मौके पर मौजूद कई लोग नशे की हालत में पाए गए, जिसके चलते स्थिति और अधिक जटिल हो गई।

भीड़ बढ़ने पर इलाके में तनाव, अतिरिक्त बल तैनात

घटना के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। इसे देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और भीड़ को नियंत्रित किया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी।

पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति नियंत्रण में

कोनी थाना पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश देकर माहौल को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में निगरानी जारी

फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 May 2026 05:03 pm

Published on:

18 May 2026 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर के घर में पक रहा था गौमांस! खबर पड़ते ही हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रेड के बाद गरमाया माहौल

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Police: गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठाया, गुस्से में हाईवे पर बरसाए पत्थर, 1 की मौत, पटाखों ने खोला ब्लाइंड केस

Chhattisgarh Police
बिलासपुर

Bilaspur News: नवविवाहिता से आधी रात छेड़छाड़ की कोशिश, शोर मचाने पर आरोपी ने पी लिया जहर, जानें पूरा मामला

Bilaspur News
बिलासपुर

Bilaspur Fraud Case: पत्थर को बनाया रुद्राक्ष, नोट दोगुना कर दिखाया चमत्कार, फिर बाबा ले उड़ा सोने की अंगूठी और नकदी

Bilaspur Fraud Case
बिलासपुर

बैंक के रवैये पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- रिक्त पद नहीं है’ कहकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना गलत

Chhattisgarh High court
बिलासपुर

PNG Connection: सिर्फ 1300 रुपए देकर लें PNG कनेक्शन, बिलासपुर में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी डिटेल्स

PNG Connection
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.