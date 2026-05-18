बिलासपुर के घर में पक रहा था गौमांस! खबर पड़ते ही हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रेड के बाद गरमाया माहौल

Bilaspur Beef Controversy: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी क्षेत्र स्थित अटल आवास में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक घर में कथित तौर पर गौमांस पकाने और खाने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में भारी हंगामा शुरू हो गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना के बाद स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है। इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन सुरक्षा के लिए निगरानी जारी है।