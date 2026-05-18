बिलासपुर के घर में पक रहा था गौमांस! खबर पड़ते ही हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, रेड के बाद गरमाया माहौल

Bilaspur Beef Controversy(photo-patrika)
Bilaspur Beef Controversy: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोनी क्षेत्र स्थित अटल आवास में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक घर में कथित तौर पर गौमांस पकाने और खाने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में भारी हंगामा शुरू हो गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना के बाद स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है। इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन सुरक्षा के लिए निगरानी जारी है।
सूचना मिलते ही कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित घर में गौमांस पकाया और खाया जा रहा था, जो गंभीर मामला है।इस दौरान इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई।
घटना की सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और प्रारंभिक जांच के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मौके पर मौजूद कई लोग नशे की हालत में पाए गए, जिसके चलते स्थिति और अधिक जटिल हो गई।
घटना के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। इसे देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और भीड़ को नियंत्रित किया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी।
कोनी थाना पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश देकर माहौल को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी।
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