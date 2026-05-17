Bilaspur Fraud Case: पत्थर को बनाया रुद्राक्ष, नोट दोगुना कर दिखाया चमत्कार, फिर बाबा ले उड़ा सोने की अंगूठी और नकदी

पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने दावा किया कि वह पूजा-पाठ और सिद्धि से परिवार व व्यापार की सारी परेशानियां खत्म कर देगा। उसने 10 रुपए का नोट भी उसी कागज में रखने को कहा। बाद में कागज खोलने पर 100 रुपए का नोट दिखाई दिया। कथित चमत्कार देखकर पीड़ित पूरी तरह भरोसे में आ गया। इसके बाद आरोपी मेडिकल दुकान के अंदर बने मंदिर तक पहुंच गया और वहां पूजा-पाठ करने लगा। इसी दौरान उसने दो 500-500 रुपए के नोट मंगवाए। फिर मेडिकल संचालक के हाथ में पहनी करीब 10 ग्राम वजनी सोने की अंगूठी उतरवाकर उन नोटों में लपेट दी।