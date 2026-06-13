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बिलासपुर

Gourela Land Dispute Violence: गौरेला में जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे, कई गंभीर रूप से घायल

Land Dispute Clash In Gaurela: गौरेला थाना क्षेत्र के सधवानी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल गौरेला में भर्ती कराया गया है...

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Jun 13, 2026

Gourela Land Dispute Violence

जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े: Land Dispute Clash: (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Gourela Violent Clash News: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गौरेला थाना क्षेत्र के सधवानी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल गौरेला में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गौरेला पुलिस मामले की (Gourela Land Dispute Violence) जांच में जुट गई है।

खबर में अपडेट जारी है…

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Published on:

13 Jun 2026 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Gourela Land Dispute Violence: गौरेला में जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे, कई गंभीर रूप से घायल

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