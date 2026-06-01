कांग्रेस नेता और बेटे पर मारपीट का आरोप, इस बात पर युवक से की गाली-गलौज, CCTV फुटेज वायरल

Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता राजेश पांडेय तथा उनके बेटे राहुल पांडेय पर एक व्यक्ति के साथ रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।