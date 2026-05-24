Korba News: बाइक फिसली, पकड़ा गया चोर… फिर ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, वीडियो हुआ वायरल

घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। वहीं फरार हुए दूसरे आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर क्षेत्र में हुई पुरानी चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। साथ ही वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है।