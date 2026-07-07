सतरेंगा में डूबा SECL कर्मी की 24 घंटे बाद मिली लाश, दोस्तों के साथ गए थे पिकनिक

पुलिस ने मृतक की पहचान कोरबा निवासी सुभांशु ध्रुव (24) के रूप में हुई है। वह अपने 6 दोस्तों के साथ रविवार को पिकनिक मनाने सतरेंगा पहुंचा था। जिसमें तीन युवतियां भी शामिल थीं। उन्होंने यहां पानी के बीच बने टापू में सेल्फी लेने की योजना बनाई, पर युवतियां एवं एक अन्य युवक ने मना कर दिया, तब सुभांशु एवं एक अन्य मित्र टापू में जाने लगे। सुभांशु का मित्र पानी पार कर पहले टापू में पहुंच गया, पर सुभांशु पीछे रह गया और बीच से ही वापस लौटने लगा था, तब यह घटना हुई। बता दें कि दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं नदी में गहराई का अहसास नहीं होने से सुभांशु ध्रुव डूब गया। इधर खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है।