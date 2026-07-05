रसोई में गैस सिलेंडर Blast! कोरबा में जोरदार धमाके से उड़ी छत, बाल-बाल बचा परिवार

Korba Gas Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रामनगर बस्ती में शनिवार देर रात गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया। रसोई में खाना बनाते समय गैस पाइप से रिसाव होने के कारण आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। आग सिलेंडर तक पहुंचते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे रसोई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घर में मौजूद महिला और उसके दो बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।