मानसून की पहली बारिश में डूबा रायपुर रेलवे स्टेशन! प्लेटफॉर्म पर झरने की तरह गिरा पानी, देखें Video

Raipur Heavy Rain: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने रेलवे प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। ए-1 श्रेणी के रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर-1 की छत से झरने की तरह पानी गिरने लगा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े लोग भी भीग गए और प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, गुढ़ियारी अंडरब्रिज में जलभराव से यातायात भी प्रभावित रहा। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।