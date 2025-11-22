सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो… रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी

साइंस कॉलेज चौपाटी तोड़ने की सूचना आनन-फानन में देने को लेकर कारोबारी विरोध करते रहे। इसकी सूचना मिलते ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को धमकाया जा रहा है। यूथ हब के व्यापारियों को सुबह 5 बजे तक हटने का अल्टीमेटम दिया है। इसका कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने विधायक राजेश मूणत की हठधर्मिता और जिद पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार अन्याय करने पर उतारू है। इसी तरह नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि रेलवे के नोटिस का निराकरण कराए बगैर हिटलरशाही का विरोध करेंगे।