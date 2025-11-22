Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो… रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी

Raipur NIT Chaupati: रायपुर आमानाका ओवरब्रिज के पास जमीन को लेकर रेलवे प्रशासन की कड़ी आपत्ति के बीच नगर निगम के अफसर साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी को हटाने में सक्रिय हो गए हैं।

Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 22, 2025

सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो... रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी(photo-patrika)

सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो... रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी(photo-patrika)

Raipur NIT Chaupati: रायपुर आमानाका ओवरब्रिज के पास जमीन को लेकर रेलवे प्रशासन की कड़ी आपत्ति के बीच नगर निगम के अफसर साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी को हटाने में सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार शाम निगम कर्मचारी साइंस कॉलेज चौपाटी पर पहुंचे और यहां स्टॉल लगाने वालों को हटने की चेतावनी दी।

इस पर स्टॉल लगाने वालों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। उनकी काफी देर तक निगम के कर्मचारियों से बहस होती रही। निगम की इस कार्रवाई के विरोध में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी भी उतर आए। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

Raipur NIT Chaupati: जोन 7 के कर्मचारी रातोंरात अल्टीमेटम देने पहुंचे

आमानाका ओवरब्रिज के पास बने वेंडर जोन को रेलवे ने अपना बताते हुए नोटिस चस्पा किया है। उस जगह की नगर निगम ने सफाई भी कराई, लेकिन साइंस कॉलेज मैदान चौपाटी के कारोबारियों को कोई सूचना नहीं दी। शुक्रवार रात आठ बजे निगम के कर्मचारी चौपाटी पर पहुंचे और सभी दुकानदारों को स्टॉल हटाने का अल्टीमेटम दिया।

इसका विरोध स्टॉल लगाने वालों ने किया। उन्होंने निगम कमिश्नर को मौके पर बुलाने की मांग की। उनका कहना था कि पहले नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए। बता दें कि यह क्षेत्र नगर निगम के जोन-7 में आता है।

निगम और रेलवे के अफसरों ने चुप्पी साधी

इस मामले में जोन 7 कमिश्नर राकेश शर्मा और रेलवे के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी से लगातार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों अफसरों ने फोन रिसीव नहीं किया। आमानाका ओवरब्रिज के पास चौपाटी शिट करने के मामले में दोनों ही चुप्पी साध गए। निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को ही रात में अल्टीमेटम देने के लिए लगाया।

व्यापारियों को सुबह 5 बजे तक हटने का अल्टीमेटम

साइंस कॉलेज चौपाटी तोड़ने की सूचना आनन-फानन में देने को लेकर कारोबारी विरोध करते रहे। इसकी सूचना मिलते ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को धमकाया जा रहा है। यूथ हब के व्यापारियों को सुबह 5 बजे तक हटने का अल्टीमेटम दिया है। इसका कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने विधायक राजेश मूणत की हठधर्मिता और जिद पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार अन्याय करने पर उतारू है। इसी तरह नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि रेलवे के नोटिस का निराकरण कराए बगैर हिटलरशाही का विरोध करेंगे।

सरकारी फंड से बनी चौपाटी को तानाशाही पूर्वक हटाने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय रात में ही धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलते ही उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए और दुकानदारों ने भी अपने स्टॉल खुला रखकर आंदोलन में शामिल हुए। उनका कहना है कि इससे उनके परिवार की रोजी-रोटी चलती है, परंतु तानाशाही पूर्वक हटाया जा रहा है। दिन में सूचना देना तक उचित नहीं समझा। स्टॉलों में खानपान सामग्री भरकर रखते हैं, जिसे रातों रात खाली करना संभव नहीं है।

रात-1 बजे

रात में पूर्व विधायक धरने पर बैठे, कांग्रेस का आंदोलन

Updated on:

22 Nov 2025 08:45 am

Published on:

22 Nov 2025 08:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सुबह छह बजे तक सामान हटा लें, नहीं तो… रायपुर चौपाटी शिटिंग पर बवाल, आधी रात चेतावनी देने आए कर्मी

रायपुर

छत्तीसगढ़

