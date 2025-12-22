Breaking News: ब्लू वाटर खदान में मिली सिर कटी लाश, देखकर लोगों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस जांच में सामने आया है कि शव का सिर पूरी तरह से गायब है। मृतक का सिर न तो पानी में मिला है और न ही आसपास के इलाके से कोई सुराग हाथ लगा है। इस निर्मम घटना को देखते हुए पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या किसी अन्य स्थान पर कर शव को यहां ठिकाने तो नहीं लगाया गया।