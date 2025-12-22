Breaking News: ब्लू वाटर खदान में मिली सिर कटी लाश, देखकर लोगों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

ब्लू वाटर खदान में तैरती मिली लाश (फोटो पत्रिका - नेटवर्क)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। नवा रायपुर इलाके में स्थित ‘ब्लू वाटर’ के नाम से मशहूर पानी से भरी खदान में एक सिर कटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना राजधानी की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने खदान के पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। शव की हालत संदिग्ध लगने पर आसपास के लोगों ने तुरंत माना थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला।
पुलिस जांच में सामने आया है कि शव का सिर पूरी तरह से गायब है। मृतक का सिर न तो पानी में मिला है और न ही आसपास के इलाके से कोई सुराग हाथ लगा है। इस निर्मम घटना को देखते हुए पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या किसी अन्य स्थान पर कर शव को यहां ठिकाने तो नहीं लगाया गया।
दोपहर तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव के पास से किसी तरह के पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। साथ ही, फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के समय, कारण और तरीके का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। प्रारंभिक जांच में सिर काटे जाने के लिए धारदार हथियार के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
इस घटना के बाद नवा रायपुर और माना थाना क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।
