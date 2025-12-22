Big Breaking News: CAF जवान को साथी ने मारी गोली… सोते समय की ताबड़तोड़ फायरिंग, कैंप में मचा हड़कंप

घटना बीती रात की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सोनवीर जाट कैंप में अपने बैरक में सो रहा था। जैसे ही वह गहरी नींद में गया, आरोपी जवान अरविंद गौतम ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर गोली चला दी। गोली पहले जवान के हाथ को चीरती हुई उसके गाल में जा फंसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही कैंप में अफरा-तफरी मच गई। अन्य जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी।