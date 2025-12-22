22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Big Breaking News: CAF जवान को साथी ने मारी गोली… सोते समय की ताबड़तोड़ फायरिंग, कैंप में मचा हड़कंप

Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक गंभीर और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक जवान की उसी कैंप में तैनात दूसरे जवान ने गोली मारकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

Breaking ( Photo - Patrika )

Breaking ( Photo - Patrika )

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक गंभीर और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक जवान की उसी कैंप में तैनात दूसरे जवान ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह पूरी घटना गातापार थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघरा गांव स्थित CAF बटालियन कैंप की बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मृतक जवान की पहचान सोनवीर जाट के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी था। वह छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के घाघरा गांव स्थित CAF बटालियन में पदस्थ था। बताया जा रहा है कि उसी कैंप में तैनात अरविंद गौतम (आरोपी) से उसकी किसी बात को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी।

नींद में सो रहे जवान पर चली गोली

घटना बीती रात की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सोनवीर जाट कैंप में अपने बैरक में सो रहा था। जैसे ही वह गहरी नींद में गया, आरोपी जवान अरविंद गौतम ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर गोली चला दी। गोली पहले जवान के हाथ को चीरती हुई उसके गाल में जा फंसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही कैंप में अफरा-तफरी मच गई। अन्य जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

गंभीर रूप से घायल जवान सोनवीर जाट को सोमवार तड़के जिला मुख्यालय स्थित सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक का शव अस्पताल की मॉर्चुरी में सुरक्षित रखा गया है। जानकारी के अनुसार, परिजनों के पहुंचने के बाद आज पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद शव उन्हें सौंपा जाएगा।

कैंप और इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद CAF कैंप और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। आरोपी जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वहीं कैंप में तैनात अन्य जवानों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

फिलहाल हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा आधिकारिक बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरत रहा है।

ये भी पढ़ें

चचेरे मामा ने 3 माह के मासूम को मार डाला… इस बात पर आया था गुस्सा, परिजनों में मचा कोहराम
जशपुर नगर
Bhilwara child died

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 11:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Big Breaking News: CAF जवान को साथी ने मारी गोली… सोते समय की ताबड़तोड़ फायरिंग, कैंप में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत

CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी... पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत(photo-patrika)
राजनंदगांव

रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा...(photo-AI)
राजनंदगांव

पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

Rajnangdaon news
राजनंदगांव

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं…

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं… अब तक 15 दिन में आए 25 मामले, डर और तनाव से जुड़े हो सकते हैं लक्षण, जानें...(photo-patrika)
राजनंदगांव

बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार

MP की शराब, CG का ठप्पा! बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली स्टीकर व शराब जब्त(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.