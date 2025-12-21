चचेरे मामा ने 3 माह के मासूम को मार डाला… इस बात पर आया था गुस्सा, परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस के अनुसार, यह घटना 17 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे ग्राम पिपरापाठ (जोकरी नन्हेसर) की है। प्रार्थिया संगीता (22 वर्ष) का अपने चचेरे भाई रतन राम की पत्नी से गांव के कुएं के पास पानी भरते समय विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों अपने-अपने घर लौट गए। कुछ देर बाद जब संगीता अपने घर के सामने खड़ी थी और अपने तीन माह के बच्चे को पीठ में कपड़े से बांधकर गोद में लिए हुए थी, तभी उसका चचेरा भाई रतन उर्फ रतनू राम (21 वर्ष) वहां पहुंचा।