चचेरे मामा ने 3 माह के मासूम को मार डाला… इस बात पर आया था गुस्सा, परिजनों में मचा कोहराम

मासूम बच्चे की तड़प-तड़पकर मौत (पत्रिका सांकेतिक फोटो)
Murder News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। यहां घरेलू विवाद के चलते चचेरे मामा ने गुस्से में ऐसा हमला किया कि तीन माह के मासूम की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 17 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे ग्राम पिपरापाठ (जोकरी नन्हेसर) की है। प्रार्थिया संगीता (22 वर्ष) का अपने चचेरे भाई रतन राम की पत्नी से गांव के कुएं के पास पानी भरते समय विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों अपने-अपने घर लौट गए। कुछ देर बाद जब संगीता अपने घर के सामने खड़ी थी और अपने तीन माह के बच्चे को पीठ में कपड़े से बांधकर गोद में लिए हुए थी, तभी उसका चचेरा भाई रतन उर्फ रतनू राम (21 वर्ष) वहां पहुंचा।
पत्नी से हुए विवाद को लेकर वह आक्रोशित था। आरोपी ने हाथ में रखे टांगी से संगीता को जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर वार कर दिया। हमले से बचने के लिए संगीता नीचे झुक गई, लेकिन टांगी का हत्था उसकी पीठ में बंधे बच्चे को लगा। गंभीर चोट लगने से तीन माह के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सन्ना में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव का पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बच्चे की मौत का कारण टांगी के हत्थे से लगी चोट बताया गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रतन उर्फ रतनू राम को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
थाना सन्ना क्षेत्र में तीन माह के बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। -शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जशपुर नगर
छत्तीसगढ़
