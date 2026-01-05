शादी का झांसा देकर भगाया, फिर किया दुष्कर्म… 48 घंटे में दो गुम नाबालिग बालिकाएं बरामद, पुलिस को बताई आपबीती

CG News: गुमशुदा बच्चों को लेकर बेहद संवेदनशील जशपुर पुलिस ने एक बार फिर तत्परता और सख्ती का परिचय दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर अलग-अलग मामलों में दो गुम नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया, जिससे परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। वहीं एक गंभीर मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया गया।