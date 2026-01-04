4 जनवरी 2026,

बालोद

रानी बनाकर रखूंगा.. शिक्षक ने 8 साल तक महिला के साथ बनाया संबंध, मन भर गया तो.. आरोपी गिफ्तार

CG Rape Case: सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है…

बालोद

Chandu Nirmalkar

Jan 04, 2026

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने बातचीत कर उसका पहले भरोसा जीता, फिर शादी के झूठे सपने दिखाकर शरीरिक संबंध बनाए। करीब 8 साल तक दोनों के बीच संबंध बना रहा। शिक्षक की असलीयत सामने आने के बाद पुलिस से शिकायत की। मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

CG Rape Case: आरोपी सहायक शिक्षक

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालोद थाना क्षेत्र की निवासी 50 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि जिले में स्थित प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक 43 वर्षीय रज्जू महिलांग ने शादी का झांसा देकर करीब आठ वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीडि़ता की शिकायत के आधार पर बालोद थाना में एफआईआर दर्ज की गई।

कई बार बनाया शारीरिक संबंध

मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 व 351 (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि महिला ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से जांच कर कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच चल रही है।

Updated on:

04 Jan 2026 05:31 pm

Published on:

04 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / रानी बनाकर रखूंगा.. शिक्षक ने 8 साल तक महिला के साथ बनाया संबंध, मन भर गया तो.. आरोपी गिफ्तार

