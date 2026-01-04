रानी बनाकर रखूंगा.. शिक्षक ने 8 साल तक महिला के साथ बनाया संबंध, मन भर गया तो.. आरोपी गिफ्तार

मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 व 351 (3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि महिला ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से जांच कर कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच चल रही है।