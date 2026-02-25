25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर नगर

‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल, फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की उठी मांग… CM के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

Jashpur News: अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, जिला जशपुर ने फिल्म को समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए इसके प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Feb 25, 2026

यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ यादव समाज पर आधारित बताई जा रही फिल्म, यादव जी की लव स्टोरी, को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध तेज हो गया है। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, जिला जशपुर ने फिल्म को समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए इसके प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में महासभा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।

फिल्म को लेकर यादव समाज में नाराजगी

महासभा का आरोप है कि फिल्म में यादव समाज को नकारात्मक एवं आपत्तिजनक रूप में दर्शाया गया है, जिससे समाज की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंच रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि यादव समाज का इतिहास राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ा रहा है, ऐसे में इस प्रकार का चित्रण अस्वीकार्य है।

महासभा ने यह भी कहा कि फिल्म के संवाद, दृश्य और प्रचार सामग्री के कारण समाज में भ्रम, असंतोष और आक्रोश की स्थिति बन रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। संगठन ने मांग की है कि फिल्म की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए तथा समाज की भावनाओं (CG News) को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा उचित निर्णय लिया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ जेआर यादव, रविशंकर खूंटिया, लहर यादव, इन्द्रनाथ यादव सहित समाज के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 03:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल, फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की उठी मांग… CM के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

बड़ी खबरें

View All

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पिता ने आंगनबाड़ी सहायिका बेटी की टांगी से मारकर की हत्या, इस बात पर बढ़ा विवाद… फैली सनसनी

पिता गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

17 साल की नाबालिग से गैंगरेप… सबूत मिटाने गला घोंटकर जंगल में फेंका, मरा समझकर हुए फरार आरोपी, फिर…

किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। प्रतीकात्मक तस्वीर।
जशपुर नगर

बेटे ने हिस्सा मांगा तो पिता ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया.. मां और भाई ने भी दिया साथ, सभी गिरफ्तार

पिता-मां और भाई गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

चलती स्कॉर्पियो की खिड़की से बाहर निकले युवक, शराब की बोतल लहराकर किया स्टंट, पुलिस ने दिखाई सख्ती

स्कॉर्पियो और बुलेट पर स्टंट करने वालों पर सख्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

CG News: स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर गंभीर आरोप, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार में नियमों से हटकर बदलाव, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर अनियमितता के आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.