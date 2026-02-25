‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल, फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की उठी मांग… CM के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

महासभा ने यह भी कहा कि फिल्म के संवाद, दृश्य और प्रचार सामग्री के कारण समाज में भ्रम, असंतोष और आक्रोश की स्थिति बन रही है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। संगठन ने मांग की है कि फिल्म की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए तथा समाज की भावनाओं (CG News) को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा उचित निर्णय लिया जाए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉ जेआर यादव, रविशंकर खूंटिया, लहर यादव, इन्द्रनाथ यादव सहित समाज के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।