जशपुर नगर

Good News: CM साय की पहल से बगीचा CHC बना 100 बिस्तरीय अस्पताल, डॉक्टर-नर्स सहित 94 पदों को मिली मंजूरी

Good News: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने बताया कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Jan 17, 2026

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai

Chhattisgarh CM Vishnudeo sai ( Photo - DPR Chhattisgarh )

Good News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा को लेकर कुछ माध्यमों में यह भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 100 बिस्तरीय अस्पताल की घोषणा की गई थी, किंतु उद्घाटन केवल 30 बिस्तरीय अस्पताल का किया गया। यह दावा वास्तविक तथ्यों के विपरीत है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने बताया कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह स्वीकृति केवल 30 बिस्तरीय भवन संरचना के लिए थी, जिसकी लागत लगभग 243.72 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। यह निर्णय भवन के तकनीकी मानकों तक सीमित था और इससे अस्पताल की अंतिम चिकित्सा क्षमता निर्धारित नहीं होती थी।

कुल 94 पदों की स्वीकृति

राज्य में नई सरकार के गठन के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट एवं दूरदर्शी सोच के फलस्वरूप उनके निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ठोस पहल की गई। इसी क्रम में वर्ष 2024 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा को 100 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

इस उन्नयन के तहत शासन द्वारा कुल 94 पदों की स्वीकृति दी गई, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं सहायक पद सम्मिलित हैं। 94 पदों की यह स्वीकृति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अस्पताल को पूर्ण रूप से 100 बिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के रूप में विकसित किया गया है।

वर्ष 2022 में 30 बिस्तरीय सीएचसी के नए भवन निर्माण के लिए दी गई थी स्वीकृति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में स्वीकृति केवल 30 बिस्तरीय भवन निर्माण तक सीमित थी। जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2024 में अस्पताल को 100 बिस्तरीय स्तर तक उन्नत किया गया, और इसके संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की भी विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार 100 बिस्तरीय अस्पताल को 30 बिस्तरीय करने संबंधी प्रचार पूर्णतः भ्रामक है।

वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनहितैषी सोच और निर्णायक नेतृत्व में बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नई पहचान मिली है, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

17 Jan 2026 05:49 pm

17 Jan 2026 05:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / Good News: CM साय की पहल से बगीचा CHC बना 100 बिस्तरीय अस्पताल, डॉक्टर-नर्स सहित 94 पदों को मिली मंजूरी

जशपुर नगर

छत्तीसगढ़

Jashpur Tamta Mela: महाभारत काल के बकासुर राक्षस और भीम से जुड़ा है इतिहास, बहुत खास है तमता केशलापाठ मेला, जानिए

सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए केशलापाठ देवता के दर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

शादी का झांसा देकर भगाया, फिर किया दुष्कर्म… 48 घंटे में दो गुम नाबालिग बालिकाएं बरामद, पुलिस को बताई आपबीती

CG rape case
जशपुर नगर

हॉलीवुड स्टाइल में ATM लूट की कोशिश नाकाम, रस्सी से बांधकर उखाड़ी गई मशीन, फिर अचानक पहुंची पुलिस

हॉलीवुड स्टाइल में ATM लूट की कोशिश नाकाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर नगर

अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी

Agniveer Admit Card: अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी, जनवरी 2026 में होगी रैली...(photo-patrika)
जशपुर नगर

CG News: मयाली नेचर कैम्प में प्रकृति के बीच रोमांचक जश्न, मात्र 100 रुपये में ले सकेंगे एडवेंचर और इको-टूरिज्म का आनंद

CG News: मयाली नेचर कैम्प में प्रकृति के बीच रोमांचक जश्न, मात्र 100 रुपये में ले सकेंगे एडवेंचर और इको-टूरिज्म का आनंद
जशपुर नगर
