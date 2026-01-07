Jashpur Tamta Mela: महाभारत काल के बकासुर राक्षस और भीम से जुड़ा है इतिहास, बहुत खास है तमता केशलापाठ मेला, जानिए

रविवार को क्षेत्रीय विधायक गोमती साय भी केशलापाठ देवता के दर्शन के लिए पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने केशलापाठ देवता एवं भोलेनाथ के दर्शन कर प्रदेश और विधानसभा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उनके अलावा जिला पंचायत सदस्य सालिक साय, जिला कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी केशलापाठ देवता के दर्शन कर चुके हैं। बताया जाता है कि यह परंपरा यहां पिछले कई दशकों से निरंतर चली आ रही है। छेरछेरा पर्व के अवसर पर तमता पहाड़ पर तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। तीन दिनों तक चलने वाला यह तमता मेला मंगलवार को संपन्न हुआ।