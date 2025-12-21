Murder in prank: मजाक में दूसरे की जेब से रुपए निकालकर युवक ने गिन दिया, गुस्से में डंडे से इतना पीटा की हो गई मौत

कुसमी। बलरामपुर जिले के चांदो क्षेत्र में रुपयों को लेकर मजाक (Murder in prank) करना एक युवक को भारी पड़ गया। रुपए गिनने को लेकर हुए एक मामूली विवाद खूनी वारदात में तब्दील हो गया। डंडे से सिर और आंख के ऊपर बेरहमी से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के अभाव में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।