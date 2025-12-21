Murder in prank: मजाक में दूसरे की जेब से रुपए निकालकर युवक ने गिन दिया, गुस्से में डंडे से इतना पीटा की हो गई मौत

Accused arrested by police (Photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर जिले के चांदो क्षेत्र में रुपयों को लेकर मजाक (Murder in prank) करना एक युवक को भारी पड़ गया। रुपए गिनने को लेकर हुए एक मामूली विवाद खूनी वारदात में तब्दील हो गया। डंडे से सिर और आंख के ऊपर बेरहमी से किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के अभाव में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वा पंचायत अंतर्गत ग्राम घोड़सोत निवासी मेवालाल सोनवानी की शनिवार देर रात मौत हो गई। इस मामले में मृतक (Murder in prank) के भाई केयर सोनवानी ने चांदो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम सुखरी खाड़ बडक़ा डांड़ निवासी बितन अगरिया मृतक के घर पहुंचा था।
बातचीत के दौरान मजाक में मेवालाल ने आरोपी की शर्ट की जेब में रखे रुपए निकालकर गिन लिए। इससे आक्रोशित होकर आरोपी बीतन ने लात-मुक्के व डंडे से मेवालाल के सिर और आंख के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में मेवालाल के सिर में गंभीर अंदरूनी चोटें (Murder in prank) आईं। हालत बिगडऩे पर परिजन उसे जिला अस्पताल बलरामपुर लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया और तत्काल सीटी स्कैन कराने की सलाह दी।
लेकिन आर्थिक तंगी के चलते परिजन घायल को अंबिकापुर नहीं ले जा सके और मजबूरी में उसे घर वापस ले आए। किसी तरह पैसों की व्यवस्था कर रविवार को अंबिकापुर ले जाने की तैयारी चल ही रही थी कि शनिवार देर रात मेवालाल ने घर पर ही दम (Murder in prank) तोड़ दिया।
घटना (Murder in prank) की सूचना मिलते ही थाना चादों पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बितन अगरिया को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
