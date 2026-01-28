28 जनवरी 2026,

बुधवार

बलरामपुर

Beaten video viral: बीच सडक़ युवक की बेदम पिटाई, एक ने हाथ मरोड़ा तो 2 लोगों ने बाल पकडक़र मारा, वीडियो वायरल

Beaten video viral: बंधक बनाकर मारपीट की बात आ रही है सामने, वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश, जनता का कहना- अपराधियों के हौसले बुलंद

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 28, 2026

Beaten video viral

Young man beaten (Photo- Video grab)

राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियों पुलिस चौकी क्षेत्र में आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Beaten video viral) हो रहा है। यह वीडियो बरियों चौकी अंतर्गत धौरपुर मोड़ का है। वायरल वीडियो में 3 लोग उसे पीटते दिख रहे हैं। एक ने पीछे उसका हाथ पकड़ा है तो दूसरा उसे थप्पड़ जड़ रहा है। वहीं तीसरा व्यक्ति उसके बाल पकडक़र मार रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध तो दर्ज किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।े

बरियों पुलिस का कहना है कि वीडियो (Beaten video viral) 3-4 दिन पहले का है। जिस युवक के साथ मारपीट की जा रही है, उसका नाम विजय सिंह है। वह ट्रैक्टर पाट्र्स दुकान में मैकेनिक है। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन पूर्व वह ट्रैक्टर की रिपेयरिंग के लिए मौके पर गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी।

घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं (Beaten video viral) से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने पीडि़त की रिपोर्ट पर एक ही परिवार के रुकनाथ रवि, राकेश रवि व पप्पू रवि के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), (3), (5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

Beaten video viral: लापरवाह कार्यशैली का आरोप

मारपीट की बढ़ती घटनाओं (Beaten video viral) को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि बरियों चौकी अंतर्गत इससे पूर्व भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। डीजल चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की पिटाई की गई थी। इसका भी वीडियो वायरल हुआ था।

लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने केवल कमजोर तबके के लोगों की गिरफ्तारी र्की, जबकि रसूखदार मुख्य आरोपी फरार हो गए थे। बाद में उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत भी ले ली। लोग बरियों चौकी पुलिस (Beaten video viral) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Beaten video viral: बीच सडक़ युवक की बेदम पिटाई, एक ने हाथ मरोड़ा तो 2 लोगों ने बाल पकडक़र मारा, वीडियो वायरल

