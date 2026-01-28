Beaten video viral: बीच सडक़ युवक की बेदम पिटाई, एक ने हाथ मरोड़ा तो 2 लोगों ने बाल पकडक़र मारा, वीडियो वायरल

राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियों पुलिस चौकी क्षेत्र में आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Beaten video viral) हो रहा है। यह वीडियो बरियों चौकी अंतर्गत धौरपुर मोड़ का है। वायरल वीडियो में 3 लोग उसे पीटते दिख रहे हैं। एक ने पीछे उसका हाथ पकड़ा है तो दूसरा उसे थप्पड़ जड़ रहा है। वहीं तीसरा व्यक्ति उसके बाल पकडक़र मार रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध तो दर्ज किया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।े