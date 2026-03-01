16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Opium interstate network busted: अफीम की खेती के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा, बिहार और झारखंड से 2 सरगना गिरफ्तार

Opium interstate network busted: बलरामपुर जिले के कुसमी और कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत 6.5 टन से अधिक अफीम जब्ती के मामले में बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 16, 2026

Opium interstate network busted

Opium plants uprooted (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में मादक पदार्थ अफीम की खेती के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बलरामपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सरगना को बिहार और झारखंड से गिरफ्तार (Opium interstate network busted) किया है। पुलिस की एंड टू एंड विवेचना और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर की गई कार्रवाई में इन आरोपियों को उनके ठिकानों से दबोचकर छत्तीसगढ़ लाया गया है। इस मामले में पहले ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ तथा कोरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्रीपानी खजूरी में अफीम की खेती (Opium interstate network busted) किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस, प्रशासन, एफएसएल और अन्य संयुक्त टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहां खेतों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पाई गई।

जांच के दौरान ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ से 4344.569 किलोग्राम अफीम बरामद की गईए जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए (Opium interstate network busted) आंकी गई है।

वहीं ग्राम तुर्रीपानी खजूरी से 1883.76 किलोग्राम अफीम जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 18 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने पहले ही 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल (Opium interstate network busted) भेज दिया था।

कई संभावित ठिकानों पर दबिश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों ने झारखंड और बिहार (Opium interstate network busted) के कई संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। एंड टू एंड विवेचना और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को मुख्य आरोपियों के ठिकानों की जानकारी मिली।

ऐसे पकड़े गए दोनों सरगना

पुलिस ने थाना कुसमी के अपराध के मुख्य आरोपी पैरू सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष निवासी सोमिया, थाना बाराचट्टी, जिला गया बिहार को उसके घर से गिरफ्तार (Opium interstate network busted) किया।

वहीं थाना कोरंधा के अपराध के सरगना भूपेन्द्र उरांव उर्फ भूपेन्दरा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चाया पोस्ट कुन्दा, पंचायत बोधाडीह जिला चतरा झारखंड को भी घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। दोनों को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया है और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

नेटवर्क की कडिय़ों की तलाश जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह मामला अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। इसलिए पूरे मामले की एंड टू एंड विवेचना जारी है और इस अवैध कारोबार (Opium interstate network busted) से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

Opium interstate network busted: इतनी हुई अफीम जब्ती

त्रिपुरी घोसराडांड़ (कुसमी)
43.44 क्विंटल, अनुमानित कीमत-4.75 करोड़ रुपए

तुर्रीपानी खजूरी (कोरंधा)

  1. 83 क्विंटल, अनुमानित कीमत- करीब 2 करोड़ रुपए

ये भी पढ़ें

Loot with farmer: खुद को RTO अधिकारी बताकर बुलेट सवार ने किसान से की 20 हजार रुपए की लूट, आया था बेटी का इलाज कराने
अंबिकापुर
Loot with farmer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 08:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Opium interstate network busted: अफीम की खेती के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा, बिहार और झारखंड से 2 सरगना गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अवैध अफीम खेती के बाद सख्ती, 58 पटवारियों का तबादला

CG Patwari Transfer: अवैध अफीम खेती के बाद सख्ती, 58 पटवारियों का तबादला, कलेक्टर का बड़ा आदेश...(photo-patrika)
बलरामपुर

Burnt alive in accident: ट्रक-ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग, 1 ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत, दूसरा गंभीर

Burnt alive in accident
बलरामपुर

Opium cultivation in CG: छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ी गई 2 करोड़ की अफीम खेती, मसाले के नाम पर 1.47 एकड़ में लगाई थी फसल, 2 गिरफ्तार

Opium cultivation in CG
बलरामपुर

OPium seized in Balrampur: कुसमी में खेत में लगी 43 क्विंटल अफीम जब्त, कीमत है 4.75 करोड़ रुपए, 7 आरोपी गिरफ्तार

Opium seized in Balrampur
बलरामपुर

छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ी गई अफीम की खेती, इतने एकड़ में उग रही थी नशीली फसल, टीएस सिंहदेव ने सरकार से मांगा जवाब

अफीम की खेती का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.