Loot with farmer: खुद को RTO अधिकारी बताकर बुलेट सवार ने किसान से की 20 हजार रुपए की लूट, आया था बेटी का इलाज कराने

अंबिकापुर। खुद को आरटीओ का अधिकारी बताकर बुलेट सवार एक व्यक्ति ने राजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक किसान से अंबिकापुर के रिंग रोड में 20 हजार रुपए (Loot with farmer) लूट लिए। किसान अपनी मासूम पुत्री का चाइल्ड अस्पताल में पिछले 15 दिन से इलाज करा रहा है। पीडि़त किसान ने जब आरोपी के बारे में पता तलाश किया तो उसकी पहचान कलेक्टोरेट के पीछे ईरानी मोहल्ला निवासी के रूप में हुई। फिर उसने इसकी रिपोर्ट उसने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।