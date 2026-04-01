MLA-SDM dispute: Video: भूमिपूजन कार्यक्रम में SDM नहीं पहुंचे तो भडक़ गईं विधायक, कलेक्टर से बोलीं- ये कहते हैं- मेरी मर्जी, 24 घंटे के भीतर इन्हें हटाइए, वरना…

राजपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा शासकीय महाविद्यालय राजपुर के एप्रोच रोड एवं नाली निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में गुरुवार की दोपहर शामिल होने पहुंचीं। प्रोटोकॉल के तहत एसडीएम सहित राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी (MLA-SDM dispute) कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर विधायक ने मंच से ही नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। जब कार्यालय पहुंचकर विधायक ने कारण जानना चाहा तो एसडीएम (SDM) ने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम में आऊं या न आऊं, मेरी मर्जी। इस पर विधायक ने कलेक्टर को फोन कर 24 घंटे के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है।