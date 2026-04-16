Water crisis: 1.59 करोड़ रुपए खर्च फिर भी पेयजल संकट, ढोढ़ी से पानी लाती हैं महिलाएं, वह भी पीने लायक नहीं

जल जीवन मिशन के तहत 4 साल पहले गांव में घर-घर नल लगा दिए गए। सोलर टंकियां भी स्थापित कर दी गईं। लेकिन आज तक नलों से एक बूंद पानी (Water crisis) नहीं नहीं मिला है। मामले में ग्रामीण आक्रोशित हैं। वर्तमान में ग्रामीण ढोढ़ी का पानी पी रहे हैं। ढोढ़ी के चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। इससे हादसे का डर बना हुआ है। छोटे-छोटे बच्चे कुओं में कूदकर नहाते नजर आते हैं।