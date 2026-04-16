16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Water crisis: 1.59 करोड़ रुपए खर्च फिर भी पेयजल संकट, ढोढ़ी से पानी लाती हैं महिलाएं, वह भी पीने लायक नहीं

Water crisis: पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को लेकर अपनाया जा रहा उदासीन रवैए की वजह से बनी स्थिति, 5 प्रोजेक्ट का काम पूरा लेकिन भीषण गर्मी में पीने का नहीं मिल रहा पानी

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 16, 2026

Water crisis

Villagers took drinking water from 1 km away (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. कोरिया जिले के वनांचल ब्लॉक सोनहत अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंदरपुर में गर्मी बढऩे के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। कई हैंडपंप का जल स्तर नीचे (Water crisis) जाने के कारण ग्रामीण ढोढ़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत 1.59 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट पर काम करा चुके हैं। बावजूद भीषण गर्मी में ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

जल जीवन मिशन के कार्यों को कराने में पीएचई की उदासीन रवैये के कारण ग्रामीण भीषण गर्मी में पेयजल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गांव के लोग गंदे और बदबूदार ढोढ़ी के पानी को पीने (Water crisis) के लिए मजबूर हैं। हालात इतने बद्तर हैं कि ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। जो पानी मिलता है, वह भी पीने लायक है।

जल जीवन मिशन के तहत 4 साल पहले गांव में घर-घर नल लगा दिए गए। सोलर टंकियां भी स्थापित कर दी गईं। लेकिन आज तक नलों से एक बूंद पानी (Water crisis) नहीं नहीं मिला है। मामले में ग्रामीण आक्रोशित हैं। वर्तमान में ग्रामीण ढोढ़ी का पानी पी रहे हैं। ढोढ़ी के चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। इससे हादसे का डर बना हुआ है। छोटे-छोटे बच्चे कुओं में कूदकर नहाते नजर आते हैं।

रेकॉर्ड में 28 हैंडपंप, सिर्फ 4 खराब

पीएचई के रेकॉर्ड में ग्राम पंचायत सुंदरपुर में 28 हैंडपंप लगे हैं। इसमें 4 हैंडपंप बंद है। इसके अलावा 4 सोलर पंप और 1 सिंगल फेस पावर पंप से पेयजल (Water crisis) उपलब्ध करा रहे हैं। बावजूद ग्रामीण हैंडपंप, सोलर सिस्टम की बजाय ढोढ़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। जबकि ग्राम पंचायत सुंदरपुर की जनसंख्या 1618 है। वहीं कुल घर 318, जिसमें 296 घर के आंगन-बाड़ी में नल लगाए गए हैं।

Water crisis: ग्रामीणों का ये है कहना

मानमती का कहना है कि हमें मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सीमा सिंह कहती है कि कभी-कभी ढोढ़ी का पानी (Water crisis) भी सूख जाता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं।

जबकि सुशीला सिंह का कहना है कि हम सब ढोढ़ी के पानी पर निर्भर हैं। गांव में घर-घर नल लगे हैं, लेकिन आज तक पानी नहीं आया है। वहीं ग्रामीण फलेंद्र सिंह का कहना है कि खुले कुओं की वजह से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया गया है।

इतने प्रोजेक्ट लगे

मल्टीविलेज योजना 32.68 करोड़
रेट्रोफिटिंग विलेज 42.53 लाख
सोलर योजना डूमरिया 49.47 लाख
सोलर योजना हरिजनपारा 24.46 लाख
पीडब्ल्यूएसएस योजना 67.28 लाख

ये भी पढ़ें

Elephant killed villager: Video: युवक को हाथी ने कुचलकर मार डाला, गुस्साए ग्रामीणों ने सडक़ पर शव रखकर किया चक्काजाम
अंबिकापुर
Elephant killed villagers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Apr 2026 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Water crisis: 1.59 करोड़ रुपए खर्च फिर भी पेयजल संकट, ढोढ़ी से पानी लाती हैं महिलाएं, वह भी पीने लायक नहीं

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal sand mining: खनिज विभाग ने नदी में आधी रात मारा छापा, रेत खनन में लगी चैन माउंटेन मशीन और 5 वाहन जब्त

Illegal sand mining
कोरीया

High Court order: लॉटरी सिस्टम से बनीं नगरपालिका अध्यक्ष, हारी उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, न्यायाधीश ने सुनाया ये फैसला

High court order
कोरीया

SECL viral video: एसईसीएल में अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ओवरटाइम ड्यूटी दिलाने 10-12 हजार और संडे को 2000 रुपए एक्सट्रा उगाही

SECL viral video
कोरीया

Kidnap in car: कार सवारों ने दिनदहाड़े आंगनबाड़ी सहायिका का किया अपहरण, ड्यूटी जाने निकली थी पैदल

Kidnap in car
कोरीया

Teacher Suspended: औचक निरीक्षण में खुली पोल, शराब के नशे में पाए गए 2 शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

नशेड़ी शिक्षकों पर गिरी गाज (photo source- Patrika)
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.