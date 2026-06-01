Amritdhara Waterfall: वाटरफॉल में 90 फीट की ऊंचाई से कूद गया युवक, हुई मौत, कुछ घंटे पहले ही यहां से गई थीं कलेक्टर

बैकुंठपुर। अमृतधारा जलप्रपात एमसीबी जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वाटरफॉल की खूबसूरती देखने यहां काफी संख्या में लोग आते हैं। अमृतधारा जलप्रपात (Amritdhara Waterfall) में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अगुवाई 30 मई की सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान परिसर के आसपास कचरे को एकत्रित कर फेंका गया। लेकिन जल प्रपात के नजदीक सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी बीच शाम को एक युवक करीब 90 फीट की ऊंचाई से जलप्रपात में कूद गया। इस दौरान गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलने के बाद रविवार को प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचा और चेतावनी बोर्ड लगाया।