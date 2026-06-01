Narco Test Demand: नायब तहसीलदार ने की नार्को टेस्ट की मांग, कहा- पहले मेरा कराएं, फिर विधायक और उनकी बहन का, देखें Video

अंबिकापुर। सीतापुर के राजापुर उपतहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक पर सीतापुर विधायक की बहन सीमा धनकी से बद्तमीजी के आरोप लगे हैं। वहीं नायब तहसीलदार द्वारा आरोप लगाया गया है कि सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने उनसे मारपीट (Naib Tehsildar Beaten Case) की है। दोनों ही पक्षों पर एफआईआर दर्ज है। इधर विधायक व उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 जून से सरगुजा जिले समेत प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कामबंद, कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। इसी बीच नायब तहसीलदार ने शासन से मामले में नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले मेरा, फिर विधायक, उनकी बहन और एक अन्य महिला का टेस्ट कराया जाए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।