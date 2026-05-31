Road Accident: नेशनल हाइवे पर तेज रफ्तार हाइवा की टक्कर से बाइक सवार पुत्र की मौत, मां गंभीर

सीतापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर शनिवार की शाम तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत (Road Accident) हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पतला अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाकारी हाइवा को जब्त कर चाल के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने रविवार को पीएम पश्चात युवक का शव उसके परिजन को सौंप दिया।