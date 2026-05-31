College Admission: सरगुजा संभाग के सबसे बड़े कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया 1 जून से, स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र कर सकते हैं आवेदन

अंबिकापुर। संभाग के सबसे बड़े एवं एकमात्र स्वशासी महाविद्यालय, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया (College Admission) 1 जून से प्रारंभ कर दी गई है। महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की है। बता दें कि महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर एवं विधि सहित विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हैं।