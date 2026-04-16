Elephant killed villager: Video: युवक को हाथी ने कुचलकर मार डाला, गुस्साए ग्रामीणों ने सडक़ पर शव रखकर किया चक्काजाम

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के कल्याणपुर से लगे जंगल में बुधवार की शाम दल से बिछड़े हाथी ने काम से लौट रहे एक युवक को कुचलकर मार डाला। हाथी को देखते ही युवक ने भागना शुरु किया, लेकिन हाथी उसे दौड़ाने लगा और करीब 200 मीटर दौड़ाने के बाद उसे सूंड से पटक कर पैरों से कुचल (Elephant killed villager) दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।