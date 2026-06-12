Sitapur MLA in Hospital: सीतापुर विधायक देर रात पहुंचे अस्पताल, डॉक्टर-नर्सों से कहा- इलाज में लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

अंबिकापुर। नायब तहसीलदार से मारपीट के आरोप के बाद पिछले माह सीतापुर से लेकर अंबिकापुर तक उथल-पुथल मचा हुआ था। इस हाईप्रोफाइल मामले का लगभग पटाक्षेप हो चुका है। अब सभी अपने-अपने काम में लग गए हैं। इसी बीच सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो (Sitapur MLA Ramkumar Toppo) गुरुवार की देर रात सीतापुर स्थित 100 बिस्तरीय अस्पताल पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक ने मरीजों से सीधे बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों को सख्त हिदायत दी कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।