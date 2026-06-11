Big Fraud: दुर्लभ वस्तु बेचने के नाम अंबिकापुर के स्क्रैप कारोबारी से 3.08 करोड़ की ठगी, अंतराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

अंबिकापुर. पुरानी व दुर्लभ वस्तु (Big fraud rare item) बेचने के नाम पर षडय़ंत्रपूर्वक अंबिकापुर निवासी स्क्रैप कारोबारी से 3 करोड़ 8 लाख 78 हजार रुपए ठगी की गई थी। घटना जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के बीच की है। ठगी के शिकार कारोबारी ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। आरोपियों को पकडऩे पुलिस ने पुलिस की 2 विशेष टीमें बनाई थीं। इसी बीच पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से मुख्य आरोपी तेलंगाना का निवासी है, उसे बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से बिलासपुर आरपीएफ की मदद से दबोचा गया, जबकि एक को बनारस से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।