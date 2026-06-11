Lal Vijay Shrivastava: अमेरिका बुक ऑफ World रिकॉर्ड ने अंबिकापुर के लालविजय श्रीवास्तव को बनाया आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय जज

अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर के मनेंद्रगढ़ मार्ग स्थित राइस मिल रोड निवासी लालविजय श्रीवास्तव (Record holder Lal Vijay Shrivastava) छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जो खुली आंखों से सूर्य को चुनौती देते हैं। पिछले माह ही उन्होंने 40 डिग्री तापमान के बीच बिना पलक झपकाए 12 मिनट 54 सेकेंड तक सूर्य को देखकर अमेरिका बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने पिछले 7-8 महीने के दौरान 3 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। सूर्य को देखने की अद्भुत कला की वजह से अमेरिकी संगठन अमेरिका बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड (America Book of World Record) ने उन्हें दुनिया भर से आने वाले नए रिकॉड्र्स के दावों का मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय जज और विटनेस बनाया है।